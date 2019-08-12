В Красноярском крае погибли четверо туристов

Тела четырех человек, предположительно отравившихся газом, найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае.

Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по региону. «12 августа 2019 года в утреннее время в следственные органы поступило сообщение о том, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек с признаками отравления газом», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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