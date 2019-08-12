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12 августа, понедельник

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[11:03]В Красноярском крае погибли четверо туристов

11 августа, воскресенье

[15:53]Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
[15:46]Шесть площадок в Москве на Курбан-байрам посетили 240 тысяч человек
[15:39]Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности
[15:34]В рекламе протестов на Youtube увидели вмешательство в дела России
[15:19]Пенсионеры втрое чаще просрочивают кредиты, чем молодые люди
[15:12]В Красноярском крае подсчитали пострадавших при пожаре на складе оружия
[15:09]В Подмосковье мошенники оформили 2 млрд долгов на дворничиху
[15:01]После митинга 10 августа в Москве задержали четверть тысячи человек
[14:55]Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
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[14:37]Министр пообещала исключить около 100 профессий из программ профобразования
[14:29]Ходатайство об аресте Дмитрия Васильева вернули следствию

10 августа, суббота

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[17:46]В Петербурге на одиночных пикетах в поддержку митинга в Москве прошли задержания
[17:36]Из студии "Навальный Live" следователи планируют изъять всю технику
[17:21]Миллиардер, обвиняемый в торговле людьми, покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка
[17:18]13-й арестованный по делу о "массовых беспорядках" попал в реанимацию
[17:14]Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
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В Красноярском крае погибли четверо туристов

Происшествия
11:03, 12 августа 2019

Тела четырех человек, предположительно отравившихся газом, найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае.

Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по региону. «12 августа 2019 года в утреннее время в следственные органы поступило сообщение о том, что на левом берегу Ангары в районе поселка  Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек с признаками отравления газом», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Камбодже спасатели вызволили из пещеры спелеолога, который провел четыре дня между двумя каменными глыбами.

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