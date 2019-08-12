Россиянин пытался вывезти в Финляндию почти 40 кг красной икры

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» таможенники изъяли у пассажира 38 кг красной икры, которую он вез в Финляндию.

Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Икра была упакована в брикеты из пенопласта и уложена в чемодан. Кроме того, в багаже были обнаружены пять полиэтиленовых упаковок с рыбой. Общий вес продукции составил почти 45 кг. По словам мужчины, он вез деликатесы в подарок на свадьбу.

Беспрепятственно вывозить из России красную икру для личных целей разрешено в объеме, не превышающем пяти килограммов, уточняет ведомство.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости изъятого продукта. Икра пока хранится в специальных помещениях на таможенном складе, ее дальнейшую судьбу определит суд.