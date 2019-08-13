Лидер общественной организации «Альтернатива» Олег Мельников, которая освобождает людей из рабства, пропал в сирийской провинции Идлиб.

7 августа в два часа ночи Олег Мельников в составе группы выдвинулся на спасение тех, кто нуждался в помощи. С того момента ни он, ни сопровождавшие его на связь не выходили.

– Олег вел поиск семьи с детьми, – рассказал его помощник Максим Ваганов. – Семейное рабство – обычное явление в арабских странах. В Сирии ситуация осложнена военными действиями, но к боевикам эти женщины и дети никакого отношения не имеют. Военное сопровождение было невозможно, поскольку нужно было проехать по территории, которая не контролируется правительственной армией.

В провинции Идлиб продолжаются бои между частями сирийской арабской армии и боевиками, регион подвергается авиаударам ВВС Сирии. По словам Максима, с Олегом были проводники из числа местных: «Не более 10 человек в группе». 11 августа в СМИ появилась информация, что Мельников находится в плену, но в «Альтернативе» ее не подтверждают. Арабским знакомым Олега действительно позвонил неизвестный с требованием о выкупе, но потом удалил свой контакт.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства произошедшего, но не уточнила детали.

– Я не знаю, может, они что-то и делают. А может, и нет, – поделился Максим Ваганов. – Я пока жду информации.

На момент подписания этого номера «Собеседника» судьба Олега Мельникова оставалась неизвестной.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «Противник рабства попал в плен в Сирии?».