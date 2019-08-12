Челябинская журналистка, писавшая о коррупции, получила ранение в голову

Неизвестный выстрелил в голову сотруднице челябинского издания «Общественный защитник» Юлии Зябриной, сообщает «Эхо Москвы в Челябинске».

Инцидент произошел 8 августа у подъезда дома, где проживает журналистка. Зябрина предполагает, что выстрел из травматического ружья был произведен с расстояния полутора сотен метров.

Предполагается, что покушение могло быть связано с профессиональной деятельностью пострадавшей. Газета «Общественный защитник» работает в том числе с антикоррупционной темой, и в адрес редакции ранее поступали угрозы.

Сейчас Юлию Зябрину уже выписали из больницы, она подала заявление в полицию. Информации о ходе расследования пока нет.