Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Задержанную девушку, помешавшую стражу порядка подобрать с асфальта дубинку и получившую удар в живот, ищут в столице.

Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий. Митинг прошел на проспекте Сахарова и собрал около 50 тысяч человек, по его окончании часть протестующих переместилась к зданию Администрации президента.

На видео, как сообщает «Эхо Москвы», двое мужчин в масках и касках тащат в автозак девушку со светлыми волосами. Один из мужчин пытается поднять с асфальта упавшую дубинку, но задержанная ему мешает. Она получает удар кулаком в район печени, после чего ее уносят в полицейский автобус.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков призвал задержанную обратиться к гражданским защитникам, чтобы начать розыск ударившего ее сотрудника и расследовать применение силы.

По данным «ОВД-Инфо», всего накануне вечером было задержано более четверти тысячи человек.

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного. Затем к побитому юноше несколько часов не допускали адвоката в ОВД, позднее у него было диагностировано сотрясение мозга.