В Петербурге на одиночных пикетах в поддержку митинга в Москве прошли задержания

В общей сложности задержаны около 70 участников одиночных пикетов у Гостиного двора в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «ОВД-Инфо», задержания проходили, как только люди поднимали плакаты, несмотря на то, что это были одиночные пикеты.

Тот же источник сообщает о подобных акциях солидарности у Соловецкого камня в Архангельске, организованных противниками открытия масштабной свалки в Шиесе.

10 августа в Москве прошел санкционированный властями митинг на проспекте Сахарова, в нем приняло участие до 50 тысяч человек. Требованиями акции были допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, отставка руководства избирательных комиссий и прекращение преследования по делам о «массовых беспорядках» 27 июля и участии в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа. Протестующие в Санкт-Петербурге, где 8 сентября пройдут выборы губернатора (также уже спровоцировавшие несколько скандалов), и Архангельске выражали солидарность с участниками акции в Москве. «Эхо Москвы» информирует об аналогичной акции солидарности в Уфе.