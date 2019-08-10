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Из студии "Навальный Live" следователи планируют изъять всю технику

Происшествия
17:36, 10 августа 2019

10 августа трансляция митинга на проспекте Сахарова на канале «Навальный Live» оказалась прервана обыском.

Сообщается, что обыск проводится по делу о «массовых беспорядках» на несанкционированной акции протеста 27 июля. Отметим, одним из требований сегодняшнего митинга стало прекращение преследования по этому делу.

Ранее на неделе в помещении канала уже проходил обыск, при чем оказался также избит сотрудник соседнего офиса.

«Эхо Москвы» со ссылкой на организацию «Апология протеста» сообщает, что на место субботнего обыска не допускают адвокатов и что по окончании следственных действий в студии следователи намерены доставить сотрудников канала «Навальный Live» на допрос по делу о «массовых беспорядках». По сообщениям в телеграм-канале юриста ассоциации «Агора» Павла Чикова, задержаны девять человек, одного из них при задержании ударили в пах.

Сам Алексей Навальный продолжает отбывать административный арест по обвинению в призывах к несанкционированной акции у мэрии Москвы 27 июля. Вскоре после событий того дня он кратковременно был госпитализирован с аллергической реакцией, его сторонники подозревают, что имело место отравление.

Теги: Навальный, Выборы в Мосгордуму – 2019

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