В Хабаровском крае женщина более суток отпугивала медведя рычанием

Пожилая женщина потеряла голос после того, как более суток отпугивала медведя рыком, стоя по пояс в воде.

Как сообщает «РИА Новости», в Хабаровском крае 83-летняя пенсионерка пошла в тайгу за грибами, попала в трясину и около полутора суток простояла по пояс в воде, рычанием отпугивая пытавшегося подобраться к ней медведя. Ее нашли участники добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига спас», к которым обратились родственники пенсионерки.

На «скорой» женщину доставили в местную больницу. Сообщается, что видимых травм у пострадавшей не обнаружено, однако она не разговаривает и все время спит. По словам психолога, сейчас у нее посттравматическое стрессовое расстройство. На восстановление потребуется от трех до 10 дней.

В 2016 году жительница Челябинской области потерялась в лесу и провела там месяц.