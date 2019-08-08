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Девочке из Ингушетии могут установить протез вместо ампутированной руки

Происшествия
15:37, 08 августа 2019

Состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии после ампутации омертвевшей части руки нормальное.

Об этом заявила детский омбудсмен по республике Зарема Чахкиева, пишет «Российская газета».

«Она чувствует себя хорошо. Просит кушать, сладости, со всеми общается», – рассказала Чахкиева. По ее словам, ребенка долго готовили к операции, с девочкой постоянно работает психолог.

Операция была проведена накануне, 7 августа, в НИИ детской хирургии и травматологии. Сообщается, что Зарема Чахкиева оформила опекунство сроком на три месяца, для того чтобы дать согласие на ампутацию. «Это был трудный шаг для меня. Но такое решение приняли лучше врачи страны, которые с самого начала боролись за сохранение каждого миллиметра руки ребенка», – подчеркнула омбудсмен. После операции она навестила девочку в палате.

Напомним, девочку 2012 года рождения госпитализировали в Назрани 4 июля с многочисленными серьезными травмами. Оттуде ее отправили на лечение в Москву. По подозрению в истязаниях девочки была задержана родная тетя ребенка. Против нее возбудили уголовное дело, женщина арестована.

По словам президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, медики пытались избежать ампутации сильно поврежденной руки и «боролись за каждый сантиметр, за каждый миллиметр». Несмотря на все усилия врачей, пришлось удалить часть конечности, включая кисть и предплечье. Сейчас планируется рассмотреть возможность протезирования.

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