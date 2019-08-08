Чувашский участковый получил условный срок за избиение задержанного в лесу

​Красноармейский районный суд Чувашии вынес обвинительное решение в отношении бывшего участкового за превышение должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на управления Следственного комитета Чувашии.

Было установлено, что в сентябре 2017 года обвиняемый из личной неприязни задержал 48-летнего жителя деревни Янгасы и доставил в полицейский участок – якобы в связи с тем, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя у полицейского не было должных оснований для этого подозрения.

Задержанный сбежал из отделения в ближайшую лесополосу, где его нагнал участковый и нанес удары деревянной палкой по голове и другим частям тела. Палка при этом сломалась.

Бывшего сотрудника полиции осудили на два года условно и лишили права в течение двух лет работать на госслужбе и в правоохранительных органах.