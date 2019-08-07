Задержан подозреваемый в убийстве Михаила Круга

6 августа в доме, где проживал и был убит шансонье Михаил Круг, правоохранителиями проведен следственный эксперимент с предполагаемым участником преступления. Об этом сообщает информационный портал «‎Твериград» со ссылкой на слова сестры музыканта Ольги Медведевой.

По словам Медведевой, ее заблаговременно оповестили о проведении следственного мероприятия: попросили убрать лишние вещи из дома и острые предметы. Сестра Михаила Круга во время эксперимента находилась в соседнем доме. «‎В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела», – рассказала Медведева.

Убийство Михаила Круга произошло летом 2002 года. Один из лидеров банды «Волков» киллер Александр Осипов заявил в одном из интервью, что убил Дмитрия Веселова, который признался в убийстве Михаила Круга. Предполагается, что на следственный эксперимент был доставлен его подельник.