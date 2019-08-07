В Ингушетии уничтожен боевик, вербовавший местных жителей и готовивший теракт

В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии сотрудники ФСБ убили боевика, планировавшего совершить теракт.

Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему», – говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет.

Личность преступника установлена. По данным НАК, он занимался вербовкой местных жителей с целью создания террористической ячейки, готовился совершить террористический акт и уехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации.

Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Дагестане сотрудники ФСБ и МВД уничтожили девять самодельных взрывных устройств общей мощностью порядка 90 кг в тротиловом эквиваленте.