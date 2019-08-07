В России за прошедшие сутки потушено 47 лесных пожаров на площади 3,6 га

Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 23 тысячи га. Площадь пожаров на удаленных территориях, где тушение не ведется, выросла на 45 тысяч га.

Как сообщает пресс-служба Авиалесоохраны, наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области, где спасатели борются с 78 пожарами на территории площадью свыше 110 тысяч га. За сутки она увеличилась на 13 тысяч га. В Красноярском крае тушат 69 пожаров на площади около 47 тысяч га. В Якутии спасатели работают на 15 пожарах, охвативших территорию площадью 1,26 тысяч га.

Всего в России на данный момент действует 180 лесных пожаров на площади 163 тысяч 175 га. Это на 23 тысячи га больше по сравнению с предыдущими сутками. В ликвидации пожаров задействовано 3 795 человек и 492 единицы техники. Авиамониторинг осуществляют 45 воздушных судов, тушением огня занимается такое же количество летательных средств. Всего за прошедшие сутки было потушено 47 лесных пожаров на площади 3 614 гектаров.

На удаленных и труднодоступных территориях зафиксировано 273 лесных пожара, которые не тушатся на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. Площадь, пройденная огнем, составляет 2,4 млн га. Сильнее всего от огня страдает Якутия – там зафиксирован 101 пожар на площади 915 тысяч га. В Красноярском крае отмечено 42 пожара на площади 812 тысяч га, в Иркутской области – 54 пожара на площади 570 тысяч га.

Задымление от лесных пожаров сохраняется в 93 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края, в одном муниципальном районе Республики Бурятия.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Иркутской области выявлены факты намеренного поджога леса для сокрытия фактов незаконной рубки.