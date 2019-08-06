Шестеро погибли в столкновении микроавтобуса и легковушки под Рязанью

Микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser Prado в Сасовском районе Рязанской области.

Как передает «Интерфакс», смертельная авария с участием микроавтобуса и легковушки произошла рядом с населенным пунктом Пичкиряево под Рязанью около 5:30 утра во вторник, 6 августа.

Отмечается, что в результате столкновения автомобилей Mercedes и Toyota Land Cruiser Prado погибли шесть человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

По данным регионального УМВД, микроавтобус в момент ДТП не находился на маршруте. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.