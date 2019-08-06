Основателя газеты "СПИД-Инфо" подозревают в хищении более 100 миллионов

Основатель газеты «СПИД-Инфо» Андрей Манн проверяется на причастность к мошенничеству, сообщает агентство «Москва».

Проводится проверка по обращению от двух заявителей. Первым в правоохранительные органы обратился ректор Университета практической психологии, автор книг о личностном росте Николай Козлов.

Козлов с 1993 года работал в издательстве Манна «С-Инфо» в должности управляющего по хозяйственной части. В конце 2015 года Манн, по словам Козлова, под угрозой увольнения потребовал от психолога взять кредит на 700 тысяч евро в «Эргобанке», соучредителем которого сам и являлся. На момент взятия кредита сумма была эквивалентна 28 миллионам рублей. Манн уверял потерпевшего в том, что исправно погашает кредит, но в ноябре 2016 года Козлову из банка пришло требование о возврате денежных средств и процентов на сумму 1 017 тысяч евро.

5 августа в правоохранительные органы также обратился другой подчиненный Манна по издательству «С-Инфо», работавший у него помощником директора. Его Андрей Манн под угрозой увольнения якобы заставил взять в «Эргобанке» ипотеку. Мужчина требованиям подчинился, взял в банке 80 миллионов рублей и передал их Манну в обмен на обещания своевременно погасить кредит, повысить сотруднику зарплату и выплачивать премии. Но с января 2016 года Андрей Манн перестал погашать кредит. В то же время у банка отозвали лицензию и начались судебные разбирательства.

Сейчас Андрей Манн находится в США и обещает погасить все кредиты заявителей. Уточняется, что в 2019 году Арбитражный суд признал его банкротом.