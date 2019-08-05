В деле лже-врача, делавшего аборты в Москве, появились новые пострадавшие

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области сообщил о появлении новых пострадавших в деле лже-врача, делавшего аборты в одной из московских клиник, сообщает пресс-служба ведомства.

Клиника, где практиковал мужчина с экономическим образованием, представляясь врачом, находилась практически в центре Москвы. Медикаменты для прерывания беременности назначались всем пациенткам, в том числе несовершеннолетним и тем, чей срок беременности превышал 12 недель. Все процедуры назначались без предварительной диагностики. Работая на аппарате УЗИ, мужчина создавал видимости установления срока беременности.

1 августа на горячую линию Росздравнадзора поступила жалоба от женщины, которая посетила данную клинику с целью проведения УЗИ. Беременность у пациентки была плановая и протекала без угрозы прерывания. Лже-специалист убедил женщину, что ее беременность замершая, и назначил медикаменты для искусственного абортирования. Также он рекомендовал не обращаться в иные медицинские организации в случае осложнений.

Клиника была закрыта в июле. Сейчас лже-врач находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено два уголовных дела по статьям о незаконном проведении искусственного аборта и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Росздравнадзор продолжает поиск остальных пострадвших.