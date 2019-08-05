Арестован предполагаемый организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ

В деле о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ появились два новых фигуранта. Бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров арестован по подозрению в организации нападения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Также в розыск объявлен ранее судимый Борис Караматов.

Напомним, что 10 июня группа силовиков инсценировала обыск в банке «Металлург» и изъяла 136 миллионов рублей у банкира, который принес деньги в финансовую организацию. В начале июля по этому инциденту были задержаны сотрудники спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел» и сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Дело возбудили по статье «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере».

Жаров был задержан во время получения своей доли размером в 19 миллионов рублей за участие в нападении. Караматова подозревают в том, что именно он убедил потерпевшего принести крупную сумму в банк.

Оба фигуранта ранее судимы. Жаров в 2016 году был осужден по аналогичной статье, а Караматов является фигурантом уголовного дела об убийстве основателя двух торговых сетей Александра Минеева в 2014 году.

Ранее соучастниками нападения были признаны восемь работников силовых ведомств. Все они сейчас сотрудничают со следствием и компенсируют потерпевшему ущерб. Сообщалось, что преподаватель академии ФСБ, генерал Валентин Карелин, который приходится одному из обвиняемых сотрудников ФСБ дедушкой, добровольно выдал следствию 1,3 миллиона рублей.