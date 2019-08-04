Под Курском задержали пьяного водителя, застрелившего полицейского

Под Курском нетрезвый водитель застрелил инспектора ДПС, попытавшегося задержать его в свободное от службы время.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на информацию МВД России, инцидент произошел на автодороге возле села Уланок Суджанского района Курской области вечером в субботу, 3 августа.

Отмечается, что сотрудник ДПС в свободное от службы время выявил пьяного водителя и попытался самостоятельно произвести его задержание, однако тот оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. От полученных травм правоохранитель скончался на месте.

Позднее поднятый по тревоге личный состав региональной полиции задержал предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель села Уланок 1965 года рождения.