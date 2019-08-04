ФСБ и МВД уничтожили девять самодельных бомб, найденных в дагестанском селе

Девять самодельных взрывных устройств общим весом в 90 кг в тротиловом эквиваленте нашли в селе Гимры в Дагестане.

Как передает «Коммерсант», бомбы, представляющие собой металлические трубы, наполненные смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры и начиненные кусками арматуры, были найдены в заброшенном складском помещении дагестанского села Гимры.

Отмечается, что общий вес самодельных взрывных устройств составил порядка 90 кг в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники регионального управления ФСБ и МВД приняли решение уничтожить бомбы на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что силовикам удалось предотвратить нападение террористической ячейки на воинскую часть под Владимиром.