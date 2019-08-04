Десять человек погибли в результате второго за сутки ЧП со стрельбой в США

Неизвестные открыли огонь из автоматической винтовки по прохожим на одной из улиц города Дейтон в американском штате Огайо.

Как передает издание Dayton Daily News, инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, где были убиты 20 человек.

Отмечается, что в Дейтоне двое неизвестных произвели порядка 50 выстрелов по прохожим из автоматической винтовки, в результате чего девять человек погибли, а еще 16 получили ранения.

Один из злоумышленников был на месте ликвидирован полицейскими, второму удалось сбежать с места преступления. О личностях и мотивах нападавших СМИ ничего не сообщают.