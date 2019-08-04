20 человек погибли и 26 пострадали при стрельбе в техасском супермаркете

Полиция объявила, что будет расследовать стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо как преступление на почве ненависти.

Как передает CNN, стрельба произошла в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista города Эль-Пасо на территории американского штата Техас в субботу, 3 августа.

Отмечается, что в результате действий 21-летнего стрелка Патрика Крузиуса погибли порядка 20 человек, еще 26 посетителей супермаркета получили ранения.

По данным полиции, до совершения преступления Крузиус опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против «иностранного засилия».

В связи с этим шеф местной полиции Грэг Аллен объявил, что убийства в Walmart будут расследоваться как преступление на почве ненависти.

Напомним, город Эль-Пасо находится на границе с Мексикой, а большинство его населения является испаноговорящим.