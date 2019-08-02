В Сургуте застрелили пьяного мужчину, смертельно ранившего полицейского

МЧС проверяет сообщения соцсетей о том, что убивший сотрудника полиции в Сургуте мужчина был сотрудником ведомства.

Как передает «Интерфакс», сам инцидент произошел вечером в четверг, 1 августа, в одном из дворов по улице Пушкина в Сургуте. Отмечается, что двое полицейских прибыли на вызов, поступивший от обеспокоенных местных жителей, которые сообщили о подозрительном мужчине.

Однако при попытке задержания злоумышленник оказал активное сопротивление и смертельно ранил ножом одного из сотрудников полиции. При этом второму правоохранителю пришлось застрелить нападавшего.

Отмечается, что позднее в соцсетях была распространена информация о том, что убивший полицейского мужчина был 37-летним сотрудником МЧС в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку. В подразделение, где мог работать виновник гибели полицейского, направлена комиссия. В пресс-службе пообещали принять «самые серьезные меры» в отношении руководства сургутского отделения ведомства, если выяснится, что это правда был их сотрудник.