Пятеро погибли и 18 пострадали в столкновении автобуса и фуры в Ставрополье

Спасатели продолжают работать на месте крупного ДТП под Ставрополем, где автобус столкнулся с грузовиком.

Как передает «Интерфакс», смертельная авария произошла в Апанасенковском районе Ставрополья около 2:30 в пятницу, 2 августа.

Водитель автобуса по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли пять человек, а еще 18 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Предполагается, что причиной аварии могла стать усталость 59-летнего водителя автобуса, которому не удалось выжить. При въезде в Ставропольский край сотрудники ГИБДД остановили его на стационарном посту в рамках операции «Сон за рулем». С водителем провели беседу и вручили памятку, однако он отказался от отдыха и продолжил движение.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать спасатели и полиция, подробности случившегося выясняются.