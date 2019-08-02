Обезвреженному Золотовым подрывнику с Красной площади дали два года

Тверской суд Москвы осудил на два года колонии примормкого предпринимателя Дмитрия Шалая, который под угрозой взрыва газового баллона требовал встречи с Путиным или с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Инцидент произошел 3 октября 2018 года на Васильевском спуске, когда сотрудники полиции остановили автомобиль Дмитрия за нарушение ПДД. Шалай угрожал взорвать газовый баллон, если ему не дадут лично встретиться с кем-либо из высокопоставленных руководителей.

Целью Шалая было рассказать о проблемах в пенитенциарной системе. Директор Росгвардии Виктор Золотов действительно приехал на встречу с предпринимателем. После разговора с Золотовым мужчина сдался сотрудникам полиции.

Мужчину осудили по статье о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти.