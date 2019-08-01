В распространении сибирских пожаров обвинили власти муниципалитетов и регионов

Заместитель начальника центра «‎Антистихия» МЧС России Сергей Абанин сообщил, что неблагополучный прогноз по лесным пожарам в России был подготовлен еще весной со стороны их ведомства, Росгидромета и Рослесхоза, сообщает ТАСС. Но муниципальные и региональные власти не приняли достаточных мер по предупреждению ситуации, поэтому проблема потребовала федерального уровня реагирования.

«‎Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», – заявил Абанин. При этом он отметил, что прогноз был неблагополучным по всей России, но в Поволжье и Центральной России пожары вовремя потушили.

В ближайшее время на территории Сибири не прогнозируется сильных дождей, которые смогут существенно изменить ситуацию. Но Абанин настаивает, что необходимо продолжать тушение пожаров, иначе они могут уйти в торфяник и гореть до февраля.