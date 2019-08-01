В Набережных Челнах 28-летний безработный сломал ребра пенсионеру

В Набережных Челнах 62-летний пенсионер попал в больницу с переломом ребер и скоплением крови в легких, сообщает портал KazanFirst.

Травмы мужчине во время конфликта нанес 28-летний ранее судимый и безработный парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан сотрудниками полиции и позже отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В сообщении пресс-службы МВД Татарстана по этому поводу выдано предостережение, что человека в состоянии алкогольного опьянения стоит считать источником угрозы, не говорить и тем более не спорить с ним.