Дым сибирских лесных пожаров дошел до западного побережья Канады

NASA сообщила, что дым от сибирских пожаров дошел до США и Канады, передает РБК. Сейчас он смешался с дымом от местных пожаров на Аляске, и на снимках из космоса заметно, что он распространяется вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана и заметен над Ванкувером и Сиэтлом.

Ранее о том, что дым может дойти до Аляски, сообщал эксперт «Гринпис России» Григорий Куксин. По его словам, если направление ветра изменится, то дым вновь может вернуться в российские города. Ситуацию могут изменить только устойчивые дожди.

Ранее заместитель начальника центра «‎Антистихия» МЧС Сергей Абанин обвинил в неблагополучном развитии ситуации с сибирскими пожарами местные власти, которые не смогли вовремя предупредить бедствие.