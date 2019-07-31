SSJ с 95 пассажирами на борту экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

Летевший из Краснодара в Тюмень пассажирский Sukhoj Superjet-100 экстренно приземлился в Самаре из-за технических проблем.

Как передает «Интерфакс», лайнер авиакомпании «Азимут» выполнял рейс по маршруту Краснодар — Тюмень, когда экипаж экстренно связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе.

Позднее левый двигатель самолета окончательно вышел из строя, а пилотам пришлось экстренно посадить лайнер в Самаре.

Отмечается, что на борту Sukhoj Superjet-100 находились 95 пассажиров, в том числе два ребенка. Никто из них в результате аварийной посадки не пострадал.

Напомним, после авиакатастрофы в Шереметьево, в мае текущего года унесшей жизни 41 человека, по всей России начали отменять рейсы с самолетами SSJ-100 из-за возникающих неполадок.