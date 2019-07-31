Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в жилом доме под Тюменью

Тюменские спасатели обнаружили тела двоих погибших, потушив пожар после взрыва бытового газа в доме в пригороде Тюмени.

Как передает «Интерфакс», взрыв бытового газа, спровоцировавший дальнейшее возгорание, произошел в жилом доме в поселке Боровский под Тюменью в ночь на 31 июля.

Отмечается, что прибывшим на место спасателям удалось локализовать горение, а после и окончательно его ликвидировать. Однако в ходе тушения пожарные обнаружили тела двоих погибших в результате взрыва.

По данным источника агентства в службе скорой помощи, жертвами оказались мужчина и ребенок.