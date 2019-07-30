В Подмосковье проверили информацию о ребенке, запертом в камере хранения

В Сергиевом Посаде следователи провели проверку по сообщениям о запертом в ячейке камеры хранения супермаркета ребенке.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в местном супермаркете женщина заперла двухлетнего ребенка в камере хранения, в результате чего сотрудникам магазина пришлось вскрывать ячейку. Следователи были вынуждены провести проверку.

Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, данные не подтвердилась.

«Изучением записи с камеры видеонаблюдения, размещенной в супермаркете, установлено, что информация СМИ не соответствует действительности. Женщина не помещала ребенка в ячейку камеры хранения и не оставляла его внутри закрытым», – заявила Врадий.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Челябинске сторож детского сада порезал бензопилой руку отцу, который в пьяном виде пришел забрать ребенка в выходной день.