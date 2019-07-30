300 человек эвакуировали из "Авиапарка" после пожарной тревоги

Сотрудников и посетителей торгового центра «‎Авиапарк» в Москве эвакуировали из здания из-за сигнала о пожаре.

Как сообщает канал «‎Москва 24» со ссылкой на «‎РИА Новости», в экстренных службах столицы заверили граждан, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Причиной стала вспышка жировых отложений в одном из ресторанов. Обстановка в торговом центре сейчас спокойная, угрозы жизни людей нет.

Во время эвакуации из здания были выведены в общей сложности около 300 человек.

Также сегодня проводилась эвакуация людей из поликлиники на севере Москвы, где произошло короткое замыкание в подвальном помещении.