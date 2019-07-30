В Калужской области в одном из детских садов обнаружена кишечная палочка

В одном из детсадов в Калужской области проведена санитарно-эпидемиологическая проверка по факту отравления детей.

Как сообщает портал news.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Калужской области, 17 июля в медицинские учреждения обратились семь воспитанников детского сада «Сказки», расположенного в городе Жукове. На следующий день помощь потребовалась еще двум несовершеннолетним. Еще порядка двадцати детей не явились в сад по причине плохого самочувствия.

Согласно сообщению прокуратуры, три из взятых смывов (два из пищеблока, один – из группы) не соответствуют требованиям по показателю бактерий кишечной палочки. Также не соответствуют нормам санитарного качества восемь суточных проб пищеблока.

При этом в лабораторных пробах не было обнаружено дизентерии и сальмонеллеза. Детский сад продолжает работу.

Прокуратура Жуковского района возбудила административное дело по двум статьям КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.