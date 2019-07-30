Режим ЧС в связи с лесными пожарами ввели в четырех регионах России

На всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии введен режим ЧС.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказал на совещании с главой правительства Дмитрием Медведевым министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, площадь лесных пожаров сейчас составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня 2018 года. «Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация, тем не менее, тяжелая», – отметил глава Минприроды. По его словам, в тушении пожаров задействованы 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесоохраны.



Дмитрий Медведев заявил, что ситуацию с лесными пожарами должны взять под контроль губернаторы: «Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», – подчеркнул премьер-министр. Он поручил Кобылкину вылететь на место и лично оценить ситуацию. «Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов. Тем более все мы помним опыт 2010 года, когда горела вся страна», – сказал Медведев.

Глава правительства также поручил МЧС разработать предложения по поддержке регионов, где ситуация с пожарами наиболее тяжелая.

Ранее Sobesednik.ru писал, что губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал о бессмысленности борьбы с лесными пожарами.