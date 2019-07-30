Мужчин оштрафовали на тысячу рублей за муляж бомбы на пути Путина

Мужчин, оставивших муляж бомбы на маршруте следования кортежа президента Владимира Путина в Екатеринбурге, оштрафовали на тысячу рублей каждого, сообщает Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Задержанных решили не привлекать к уголовной ответственности, а осудили по статье за мелкое хулиганство.

Один из них – ранее судимый 19-летний Михаил Трочум, другой – его знакомый дворник. 9 июля, в день визита Путина в Екатеринбург, мужчины изготовили муляж, внешне напоминающий самодельное взрывное устройство и подбросили его к участку дороги, который должен был проезжать президент.

Злоумышленники якобы решили проверить, насколько быстро на подозрительный предмет среагирует полиция. Найти их удалось благодаря записям с камер наружного наблюдения и тотальному поквартирному обходу.