Инну Чурикову выпишут из больницы в течение пары дней

Инну Чурикову, упавшую со сцены во время спектакля, выпишут из больницы в течение одного-двух дней.

Как сообщил агентству «‎Москва» директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер, актриса находится в хорошей форме и практически готова к выписке. «‎В больнице она не потому, что ей плохо, а потому, что раз попала уже – нужно поделать капельницы, чтобы врачи посмотрели», –сообщил Варшавер.

Сейчас в театре отпуск, актриса вернется к работе со всей труппой в новый театральный сезон, с 3 сентября.

Падение народной артистки СССР Инны Чуриковой со сцены произошло 18 июля во время спектакля.