Под Екатеринбургом во время экскурсии утонул 12-летний воспитанник детдома

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летнего подростка в реке Реж в районе села Арамашево.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, мальчик утонул днем 26 июля во время экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого.

«Тело ребенка было поднято водолазами службы спасения Свердловской области. Оно направлено на судебную медицинскую экспертизу в целях установления давности и точной причины смерти, затребована интересующая следствие документация», — рассказали в СК.

Отмечается, что по факту гибели 12-летнего подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Кроме того, свою проверку данного инцидента организовала и прокуратура области.

«Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья при организации выездного мероприятия для детей-сирот. Будет установлено, почему детей сопровождал только один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру», — сообщила старший помощник областного прокурора Марина Канатова.