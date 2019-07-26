В автомобиле участницы Олимпиады нашли 50 килограммов наркотиков

26-летнюю участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали в Германии. В ее автомобиле полицейские обнаружили 50 килограммов наркотиков.

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на портал Sport1, бегунью арестовали еще 18 июня во время обычной проверки машин неподалеку от границы Нидерландов и Германии.

В салоне автомобиля Гафур были обнаружены экстази и метамфетамин на общую сумму около двух миллионов евро. По информации полицейских, спортсменка намеревалась провести вещества в Нидерланды.

Осенью Мафия Гафур должна была выступить на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар), сообщает «Советский спорт».