Убийца девушки в Раменском признался, что действовал из ревности

Мужчина, убивший 25-летнюю жительницу подмосковного Раменского, был задержан в лесополосе под Ногинском и подписал чистосердечное признание.

Как сообщает портал Business FM со ссылкой на ТАСС, убийство произошло в четверг днем во дворе многоэтажного дома на детской площадке. Мужчина нанес 25-летней девушке не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся. От полученных ударов ножом девушка скончалась. Девочка, ставшая очевидцем убийства, получила психотравматический шок и онемела.

Преступление произошло на почве ревности. 37-летний мужчина считал, что девушка изменяет ему.

Также проверяется причастность задержанного к еще одному убийству, произошедшему ранее в Крыму.