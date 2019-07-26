Теплоход потерял буквы в названии при аварии на канале имени Москвы в Яхроме

Утром в пятницу, 26 июля, на канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО и Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Инцидент произошел в 7:40 утра на 99-м километре канала имени Москвы. Столкнулись круизный теплоход «Нижний Новгород», принадлежащий компании ООО «ВодоходЪ», и сухогруз ООО «АкадемФлот-2» «Новокуйбышевск».

В результате произошедшего никто не пострадал, однако, как передает телеканал «360», у судна «Новокуйбышевск» помялся левый борт и ограждения, а «Нижний Новгород» потерял в названии четыре буквы.

По факту произошедшего проводится проверка.