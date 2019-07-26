Россиянку госпитализировали после нападения туристов в Царском Селе

В очереди у входа в музей-заповедник «Царское село» два иностранных туриста избили россиянку.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Вневедомственную охрану Петербурга и Ленинградской области. Уточняется, что инцидент произошел днем в четверг, 25 июля. Двое туристов из Юго-Восточной Азии в возрасте 45 и 53 лет ударили россиянку локтем в живот и повалили на землю.

Ко входу в музей прибыл наряд охраны. Женщину госпитализировали, у нее диагностировали закрытую тупую травму живота. Нападающих задержала полиция.