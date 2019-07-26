Полиция Санкт-Петербурга выяснит, кто выкинул копии паспортов на свалку

25 июля один из местных жителей обнаружил в Петербурге на несанкционированной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной множество документов с конфиденциальной информацией. Об этом он сообщил в одном из петербургских сообществ в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает телеканал РЕН, среди строительного и бытового мусора лежали копии паспортов, трудовые и медицинские книжки, бухгалтерская отчетность. Выяснилось, что оригиналы этих документов подлинные и могли бы быть использованы с мошеннической целью.

В главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники полиции выехали на осмотр места происшествия. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося и устанавливаются лица, причастные к данному инциденту.