Паводок в Приамурье угрожает 21 населенному пункту в пяти районах

В Амурской области в связи с паводками введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона после совещания под руководством губернатора региона Василия Орлова.

«В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее мы держим ее под контролем. У нас вполне достаточно сил и средств», – приводятся в сообщении слова губернатора.

Как передает ТАСС, в регионе за время паводка подтоплено более 240 жилых домов и свыше 1200 приусадебных участков, повреждено около 200 километров дорог. Пик паводка ожидается 27 июля. Всего подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около трех тысяч человек. В частности, с 26 по 27 июля может произойти подтопление в трех населенных пунктах Селемджинского района, в которых проживают 720 человек, с 27 по 28 июля – в 14 населенных пунктах Мазановского района (1281 человек).

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