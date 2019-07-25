Владелец задержанного на Украине российского танкера рассказал о судьбе моряков

Экипаж танкера, задержанного Службой безопасности Украины, находится в безопасности и направляется в Россию.

Об этом сообщил представитель компании-судовладельца «Альтомар шиппинг», передает «РИА Новости». Он подтвердил, что танкер Nika Spirit принадлежит компании. По его словам, судно купили этой зимой, то есть уже после инцидента в Керченском проливе.

Однако посольство России на Украине не смогло подтвердить либо опровергнуть информацию о том, что корабль возвращается домой, уточняет ТАСС.

Ранее Sobesednik.ru писал, что СБУ задержала и обыскала российский танкер Nika Spirit в порту «Измаил» Одесской области. По мнению СБУ, именно это судно блокировало проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В ведомстве считают, что танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации. На корабле прошли обыски, моряки были допрошены.

Число россиян на танкере не уточнялось. По данным «Интерфакса», на судне находятся около 15 человек. В МИД России заявили, что последствия не заставят себя ждать, «если речь идет о захвате россиян в заложники».