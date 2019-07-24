Представившиеся медиками обокрали пенсионерку на 1,5 млн в Москве

На севере столицы две женщины, представившиеся медработницами, обокрали пенсионерку 1939 года рождения.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД. Уточняется, что потерпевшая обратилась в полицию 23 июля. По ее словам, к ней домой пришли две незнакомые женщины, которые представились медработниками и предложили обменять старые деньги на новые.

В результате злоумышленники похитили 1,5 млн и ювелирные изделия, после чего скрылись. Сумма ущерба составила 1,570 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.