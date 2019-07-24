Кубанские ученые незаконно усыпили 150 макак из Красной книги

В одном из кубанских научных институтов усыпили более 150 яванских макак, занесенных в Красную книгу.

Как сообщил «‎Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южной оперативной таможни, всего в Краснодарский край из Вьетнама в 2017–2019 годах было импортировано три сотни особей стоимостью более 8,5 млн рублей. По документам их привезли в качестве зоопарковых или цирковых животных и предоставили соответствующие ветеринарные сертификаты и разрешения Россельхознадзора.

К моменту проверки 151 обезьяна была использована для опытов и подвергнута эвтаназии, хотя использование животных в научно-исследовательских целях предполагает наличие особой документации, которой у местного института не было.

На компанию-импортера завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. А оставшихся в живых макак отправят в зоопарки.