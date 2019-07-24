Движение по одной полосе ТТК перекрыли из-за аварии с самосвалом

Утром в среду, 24 июля, а Москве на внешней стороне ТТК перед съездом на Кутузовский проспект опрокинулся самосвал.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед съездом на Кутузовский проспект опрокинулся самосвал с щебнем», — сказал собеседник агентства.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили факт аварии, добавив, что никто не пострадал. Движения по одной из полос ТТК перекрыто на месте аварии.