В Хабаровском крае после пожара в детском лагере умер четвертый ребенок

Мальчик, спасавший детей при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае, скончался в больнице от сильных ожогов.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, передает «Интерфакс».

Таким образом, число детей, погибших в результате пожара в детском палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми», достигло четырех. Власти региона объявили трехдневный траур по погибшим.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что следственными органами по факту происшествия и гибели людей возбуждены уголовные дела по двум статьям УК.