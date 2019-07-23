СК проверяет родителей двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Балашихе

Двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на девятом этаже жилого дома в Балашихе.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел накануне, 22 июля, когда в больницу в Балашихе доставили двухлетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты.

Выяснилось, что ребенок выпал из окна с маскитной сеткой в квартире на девятом этаже, где он проживал вместе со своей матерью, в также двумя сестрами и братом 2014, 2016 и 2019 годов рождения.

В настоящее время следствие инициировало по факту произошедшего проверку: выясняются социально-бытовые условия проживания семьи, запрошен характеризующий материал на родителей. Отмечается, что семья мальчика стоит на учете.