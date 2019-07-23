Хабаровские власти заявили, что трое пострадавших при пожаре детей впали в кому

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не подтвердил смерть второго ребенка в результате пожара в палаточном лагере.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате возгорания в детском палаточном городке в Хабаровском крае погибли две девочки, а еще три ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии.

Однако губернатор региона Сергей Фургал опроверг информацию о гибели второй пострадавшей при пожаре несовершеннолетней.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», к настоящему моменту жертвой пожара стал один ребенок, еще трое детей впали в кому.

Кроме того, один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние — между средней тяжестью и удовлетворительным.

Всего МЧС заявляет о девятерых пострадавших при пожаре — пятерым взрослым помощь оказали амбулаторно.