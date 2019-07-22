В офисе ЦБ провели выемку документов по делу о незаконной банковской деятельности

Оперативно-следственная группа проводила выемку документов в офисе главного управления Центробанка.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Уточняется, что следственные действия прошли 18 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Выемка документов, по данным издания, была связана с расследованием уголовного дела против страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО) по статье о незаконной банковской деятельности.

В 2017 году ЦСО получила от Центробанка лицензию на страхование сотрудников МВД и выиграла тендер почти на 14 миллиардов рублей. Однако в 2018 году ЦБ приостановил действие лицензии, так как в отчетных документах, которые компания направляла в регулятор, была найдена недостоверная информация. ЦБ заподозрил бывшее руководство ЦСО и собственников в выводе средств и сообщил об этом правоохранителям. После было возбуждено уголовное дело.